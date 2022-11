Mercato OM : Faut-il recruter en défense centrale ?

Avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor cet été, le système de jeu a changé du tout au tout à l’Olympique de Marseille. La mise en place d’une défense à cinq a guidé le mercato estival de Pablo Longoria et ce secteur de jeu n’est aujourd’hui occupé que par des nouvelles recrues.

Sur les côtés, Tavares et Clauss remplissent leur rôle, mais le casse-tête se trouve en défense centrale. Mbemba s’impose en patron au centre de la défense, Balerdi est en pleine montée en puissance, Samuel Gigot montre de bonnes choses, Kolasinac est un bon joker… Mais que faire de Bailly et Touré ? Cette défense est-elle suffisante pour jouer la Ligue 1 et la Coupe de France ? Ou faut-il recruter cet hiver ?

Ce sont les questions auxquelles tentent de répondre Nicolas Filhol et Thierry Audibert dans Débat Foot Marseille.

Touré à mon avis ils vont essayer de le prêter pendant le mercato

« Est-ce que Bailly il ne faudrait pas le renvoyer directement à Manchester United ? Moi je le renverrai directement, vas te soigner à Manchester. Cette saison, les deux fois où il a enchaîné deux matchs il s’est blessé. C’est problématique, c’est pas comme si il venait de faire quatre saisons pleines, il vient d’un club où il était tout le temps blessé. Je pense que là, comme dirait Pablo Longoria, on verra s’il y a une opportunité de marché, s’il y en a une avec un joueur qui joue plus trop… Pour la Ligue 1, cette défense tient la route. Mbemba c’est la valeur sûre, Gigot peut faire l’affaire, Balerdi en Ligue 1 c’est pareil, il est peut-être limité par rapport à la Ligue des Champions mais en Ligue 1 il peut faire le taff. Et tu as Kolasinac qui pour moi est plutôt bon à ce poste à gauche, Bailly qui va peut-être jouer un jour… Mais Touré à mon avis ils vont essayer de le prêter pendant le mercato. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

