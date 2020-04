Mercato OM : Faut-il vraiment vendre Maxime Lopez ?

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Benjamin Courmes, Hervé Bercane, Nicolas Filhol, et Nassim Tireche . Ce dernier nous a livré son sentiment sur un départ de Maxime Lopez au mercato estival…

Notre invité Nassim Tireche pense qu’il faut vendre Maxime Lopez au prochain mercato estival, au vu de son rendement sportif.

Tu n’as pas le choix de vendre Maxime Lopez– Nassim Tireche

A lire : Réduction des salaires, droits TV, rumeurs mercato et bons plans… #DFM

« Il a une valeur marchande, et tu as des galères financières. Tu n’as pas le choix de vendre Maxime Lopez, Villas-Boas va préférer vendre Lopez que Sanson, tu dois satisfaire ton entraineur. Je ne pense pas que Villas-Boas souhaite jouer avec Lopez titulaire la saison prochaine. Si tu vends Sanson, tu vas galère à le remplacer. L’urgence c’est de vendre les joueurs qui ne te servent pas et qui ont une petite valeur marchande comme Sarr ou Germain. Il n’y a aucune raison de ne pas vendre Maxime Lopez au mercato estival, sachant que ce n’est qu’un remplaçant » Nassim Tireche— Source: Débat foot marseille