Mercato OM : Fenerbahçe s’attaque au dossier Benedetto !

Si Dario Benedetto est sur les tablettes de Sao Paulo, le buteur de l’Olympique de Marseille est également dans le viseur du Fener selon le journaliste Nicolo Schira…

Après avoir réalisé de bons matchs amicaux avec l’Olympique de Marseille, auteur de trois buts, Dario Benedetto est suivi par de nombreux clubs lors de ce mercato d’été. Tandis que Sao Paulo semble séduit par le profil du buteur argentin, un autre club n’a pas dit son dernier mot pour s’attacher ses services.

Dario #Benedetto is set to leave #OlympiqueMarseille this summer: #SaoPaulo and #Fenerbahce have shown interest for the striker. #transfers #OM #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2021