Mercato OM: Finalement pas d’option d’achat pour Saliba ?

Pablo Longoria s’active pour renforcer le secteur de jeu défensif de l’Olympique de Marseille. Et il semblerait, que William Saliba arrive dans les prochains jours…

Comme l’annonçait ce vendredi le site anglais The Athletic, et son journaliste David Ornstein, Saliba avait bel et bien choisi l’Olympique de Marseille malgré de nombreux prétendants à son égard. Le jeune défenseur français (20 ans) devrait rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt comme nous l’informe le journaliste transalpin Nicolo Schira sur son compte Twitter.

Done deal! William #Saliba to #OlympiqueMarseille from #Arsenal on loan. #OM’s chairman Longoria on 🔥: he has closed another purchase after Gerson, Balerdi, De La Fuente, Pau Lopez and Under. And it doesn’t end there… #transfers #TeamOM #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021