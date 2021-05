Mercato OM: Flamengo refuse une offre olympienne pour Gerson !

L’OM voudrait absolument recruter Gerson, milieu de terrain de Flamengo. Les dirigeants marseillais ont proposé une première offre mais ont vu leurs homologues brésiliens repousser les avances olympiennes.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille veulent voir Gerson intégrer l’effectif bleu et blanc. Une proposition à hauteur de 25 millions d’euros (bonus compris) a d’ailleurs été faite à Flamengo. Selon le journaliste German Garcia, les décideurs du club brésilien ont préféré repoussé l’offre de Pablo Longoria. En effet, Flamengo désire recevoir 25 millions plus 6 de bonus en plus d’un pourcentage à la revente du joueur auriverde.

👎🏾#Flamengo RECHAZÓ la oferta de #OlympiqueMarseille por Gerson. 💶#Fla pretende que los €25M sean FIJOS y se le sumen €6M en variables + % de una futura venta y que siga hasta Agosto. 🇧🇷Tulio, ex delantero de #Brasil y enviado de #OM, se reúne hoy con la directiva. https://t.co/TuzABxjqxh — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 18, 2021

sampaoli fan du gerson

Lors de son passage au Brésil, Jorge Sampaoli a eu le temps de côtoyer de nombreux joueurs qui, pour certains, lui ont frappé dans l’œil. Gerson fait partie de ses joueurs. Physique, technique et offensif, il rentre dans les idées de jeu du coach argentin de l’Olympique de Marseille. Le voir débarquer à Marseille ne serait donc pas illogique au vu du jeu que souhaite proposer Jorge Sampaoli