Mercato OM : Flamengo toujours chaud sur le dossier Gerson

Le feuilleton Gerson n’en finit plus ! En raison du peu de temps de jeu donné par Igor Tudor, le milieu offensif brésilien avait manifesté l’envie de partir, et plus particulièrement de retourner dans son club de cœur : Flamengo. Après deux mois, les négociations sont toujours en cours entre l’OM et le club auriverde.

Mis sur la touche par Igor Tudor, Gerson a été frustré de ne pas avoir eu sa chance de performer dans la nouvelle formation Olympienne. Le brésilien n’a pas pu montrer au sélectionneur brésilien Tite ses capacités avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une grande frustration qui l’a poussé à quitter l’Europe dès le début de la trêve internationale pour rejoindre le Brésil et ainsi y attendre son transfert à Flamengo. Recruté pour plus de 20 millions d’euros par les dirigeants Olympiens, c’est au même prix que Pablo Longoria souhaite le revendre pour amasser des liquidités utiles à son remplacement. Une somme bien trop élevée pour les dirigeants Mengão, qui avaient d’abord fait mine de se retirer des négociations avec l’OM pour s’intéresser à d’autres profils.

Des négociations qui patinent

Pendant la Coupe du Monde, Gerson ne s’était pas présenté à la reprise de l’entraînement des marseillais non internationaux. En effet, le milieu de 25 ans s’entraîne à part depuis le début des négociations. Samedi, L’Equipe avait annoncé qu’un accord entre Flamengo et l’OM à hauteur de 15 millions d’euros était à l’étude, mais les négociations auraient échoués sur « le volume de bonus quasi obligatoires » demandé par le board Olympien.

De son côté, le 10 Sport a annoncé que le père et agent de Gerson, Marcao, s’était rendu à Marseille au cours des dernières semaines pour discuter avec Pablo Longoria. Flamengo aurait également fait une offre de 12 millions d’euros à l’OM pour racheter le contrat du brésilien. Marcos Braz, vice-président de Flamengo, a récemment donné des nouvelles encourageantes aux fans du club lors d’un entretien pour FlaTV « Les négociations sont très difficiles, mais nous essayons. Il veut revenir et il le dit à tout le monde ».