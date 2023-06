Mercato OM : Futur coach ? Ribalta demande du temps, Longoria donne rendez-vous !

Après l’officialisation du départ d’Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi. Le coach n’a pas vraiment donné de détails sur son choix, Ribalta également présent a demandé du temps pour trouver son successeur, Longoria répondra aux questions lundi prochain.

Interrogé sur le prochain coach de l’OM, Javier Ribalta a demandé du temps: « Non, pas encore. On doit travailler lors des prochains jours. » De son côté Pablo Longoria donne rendez-vous lundi pour une conférence de presse bilan. « Les changements sont une conséquentes de la grandeur du club. Il faut avoir de la transparence. On remercie le coach, ça nous donne la trajectoire du club. Lundi, on en discutera. Nous étions dans une belle lancée avec l’ambition, la culture du travail… Construire… »

Igor Tudor a d’abord voulu remercier tout l’organigramme de l’OM, « je tiens à remercier le président pour ses mots. Ca a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. » Puis Tudor a précisé que cette décision était aussi bien privée que professionnelle. « J’ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. J’ai beaucoup appris. J’ai laissé le club dans un meilleur état qu’à mon arrivée. Au niveau personnel, j’ai grandi. Je quitte le club et je le laisse dans un meilleur état que je l’ai pris. Je n’ai aucun accord avec un autre club. Je n’ai eu aucune dispute avec qui que ce soit ici. Je souhaite le meilleur au club pour la suite. »

