Mercato OM : « Gacinovic ? Ça ne fait pas partie des cibles prioritaires d’AVB »

Afin de remplacer Maxime Lopez, l’OM lorgnerait sur le milieu Serbe de l’Eintracht Francfort Mijat Gacinovic. Mais lors de notre émission « Apéro Mercato », le journaliste Fabrice Lamperti a évoqué cette piste.

Cette information revient en boucle depuis des semaines. Maxime Lopez pourrait quitter l’OM pour rejoindre le FC Séville. Et afin de le remplacer, le club marseillais pourrait recruter Mijat Gacinovic pour ajouter de la profondeur au milieu de terrain. Mais pour le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, rien n’est encore fait. La venue du Serbe dépend de plusieurs facteurs importants

Ça dépendra de combien Maxime Lopez rapportera

« Gacinovic ? Encore faut-il que Maxime Lopez parte, ce qui n’est, aujourd’hui, pas fait. La semaine dernière quand j’étais en Allemagne, il y a eu des rumeurs « ah Maxime Lopez n’est pas la, il est parti ». Au final, on l’a vu arrivé deux minutes après… Il est blessé depuis un petit moment et peut pas s’entrainer normalement, donc il fait un petit peu la gueule, ce qui est logique… Pour Gacinovoic, c’est un joueur qui est sur les tablettes. Mais à 7 millions, ça dépendra de ce que Maxime Lopez rapportera à l’Olympique de Marseille. Donc aujourd’hui, ça me parait un peu prématuré. Ça fait un moment qu’on parle de Lopez à Séville, mais pour l’instant, il n’y a toujours rien. Ça doit aussi faire 1 semaine, 10 jours qu’on parle de Gacinovic à l’OM. En plus, ça ne fait pas partie des cibles prioritaires d’André Villas-Boas. Il veut un attaquant, et éventuellement un latéral gauche. Pour ce poste, on attend de voir ce que Christopher Rocchia va donner quand il reprendra la compétition. »

Fabrice Lamperti. Source : Apéro Mercato, 30/07



