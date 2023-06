Mercato OM : Gallardo toujours favori, mais… (Longoria agacé ?)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marcelo Gallardo serait pour le moment encore et toujours le favori pour succéder à Igor Tudor. Les négociations sont cependant compliquées et la temporisation du coach argentin agacerait en interne.

Si Marcelo Gallardo est toujours la priorité pour remplacer Tudor, son indécision commence à fatiguer en interne. Le dossier du coach bloque complètement le mercato olympien et Pablo Longoria aimerait commencer à préparer la saison prochaine.

En quête d’une première expérience européenne, El Muñeco essaierait de gagner du temps mais cette stratégie pourrait s’avérer risqué. Pablo Longoria lui aurait fixé un ultimatum et attendrais une réponse dans les plus brefs délais, sous peine de définitivement passer à autre chose.

🔹L’OM espérait une réponse de Marcelo Gallardo 🇦🇷 hier dans la journée mais l’Argentin, désireux de tenter une première expérience de coach sur le sol européen, temporisait encore. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/3F4IEMDuPC — Infos OM (@InfosOM_) June 15, 2023



L’OM a d’autres solutions, dont Paulo Fonseca qui est toujours une solution, selon Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol spécialisé sur la Ligue 1. Fabio Grosso ne serait lui plus dans la course.

Así está la situación del banquillo del OM: ▪️Prioridad Marcelo Gallardo. Hay negociaciones, pero avanzan lentamente. El club mantiene la prudencia con su incorporación. ▪️El plan B es Paulo Fonseca, del Lille. Se barajan otros nombres, cuyos nombres no se han filtrado. pic.twitter.com/j9ftZZ0SCu — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 14, 2023

Une surprise à la tête de l’OM ?

Marcelo Gallardo serait sur le point de se faire doubler par un autre entraîneur, dont le nom n’a pas été sorti dans les médias. En interne, l’Argentin ne fait pas l’unanimité et son attitude dans les négociations ne ferait rien pour arranger cela.

▫️Marcelo Gallardo est en train de se faire doubler par un autre nom.. le dossier du coach est très compliqué. ▫️Le choix de l’entraîneur ne fait pas l’unanimité d’où la lenteur des négociations. Le club ne veut pas se tromper.⁰⁰▫️Le 3e choix son nom est déjà sorti dans la… — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 15, 2023

Pour l’instant, Gallardo reste le favori de Longoria, mais la course contre la montre est lancée et plus les minutes passent, plus les chances de voir Gallardo entraîner l’OM s’amenuisent.