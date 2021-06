Mercato OM : Gameiro, Wass, Coquelin, Chukwueze, Moreno… l’avis d’un spécialiste de la Liga !

Pablo Longoria est très actif sur le marché espagnol. François Miguel Boudet, journaliste spécialisé dans le football espagnol et de Valence en particulier, nous donne son avis sur les pistes de ces derniers jours : Gameiro, Wass, Coquelin, Chukwueze ou encore Moreno…

De Kevin Gameiro à Alex Moreno en passant par Daniel Wass, l’OM travaille sur le marché espagnol via son président. François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence nous a donné son avis ce jeudi…

Gameiro, si c’est pour encadrer, autant garder Benedetto et Milik

« C’est une rumeur très surprenante, sachant que Longoria au moment de son passage à Valence a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine, car très gros salaire. Apparemment, c’est environ 2,5 et 3 millions net par an. C’est un joueur que j’aime beaucoup, mais ça doit faire 5 ans qu’on doit se poser des questions. Il arrive à l’Atletico au sommet de sa forme, pour faire la paire avec Griezmann. Cela n’a pas fonctionné alors que c’est deux joueurs complémentaires. Il arrive à Valence où il est décisif en coupe avec un but en demi, et un autre en finale. Cela dit, première saison en demi teinte mais intéressante, puis les deux dernières le niveau de jeu a baissé. Il n’a aucun match de référence l’année dernière, souvent blessé et hors de forme, il a très peu marqué. Si c’est pour encadrer, autant garder Benedetto et Milik. Si Sampaoli souhaite produire un jeu avec beaucoup d’effort, à 34 ans Gameiro ça va être compliqué. Ça reste un mec intelligent tactiquement, mais suffit de regarder ces dernières saisons en Liga. En Espagne, il a cette image de mec souvent blessé et qui essaye toujours de revenir de blessure. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Daniel Wass a été très fiable

« Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu. Il a servit de rustine pour le poste de latéral droit après les blessures, de plusieurs joueurs à ce poste. Il faut savoir que ce poste là, est un gros problème à Valence depuis des années, mais Daniel Wass a été très fiable. Il a aussi joué ailier droit cette saison, mais il peut très bien évoluer dans l’axe sans problème. Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Francis Coquelin, c’est un très bon choix

« C’est un très bon choix. Il s’est fait les ligaments croisés à Valence. Mais il a été très bon puisqu’il a mis Kondogbia sur le banc, alors que ce dernier sortait d’une bonne saison. C’est Longoria qui le fait venir d’Arsenal d’ailleurs. Il a décidé de partir à Villarreal parce que la direction de Valence fait n’importe quoi. Je pense que c’est un très bon choix malgré ses blessures récurrentes cette saison, et le schéma tactique de Emery qui lui correspond pas toujours. Mais de ce que j’ai vu à Valence, je n’hésite pas à le recruter. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Chukwueze, le genre de mec que t’aimes voir au stade, il est spectaculaire

« C’est un très bon joueur, il a une très belle qualité d’ailier. Contre Arsenal en demi-finale, il est excellent, on a vu un ailier avec beaucoup de ballon même s’il reste perfectible. Il est très intéressant, c’est l’une des révélations de la Liga il y a deux ans. Il est post formé à Villarreal, c’est très surprenant que le club souhaite le lâcher. C’est un élément qui devrait coûté cher, il est confirmé avec une centaine de matchs en Liga. Il est capable de jouer en deuxième pointe, il a les qualités même si ça reste principalement un ailier. Il lui manque de la finition pour performer de manière constante au poste de buteur. Mais, c’est le genre de mec que t’aimes voir au stade, il est spectaculaire, avec une vitesse importante et une belle qualité de crochet. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Moreno, il fallait le recruter il y deux ans lorsqu’il évoluait au Rayo

« Ce serait un vraiment un choix par défaut. Il s’est fait prendre sa place de titulaire par une ancienne piste de l’OM: Juan Miranda. Au Betis, il y a eu de la rotation donc il a quand même joué des matchs. Moreno est sur la pente descendante de sa carrière, il fallait le recruter il y deux ans lorsqu’il évoluait au Rayo. Dans un rôle de doublure, voir numéro un bis pourquoi pas, mais bon… » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Christian Joel, gardien de l’équipe B d’un club qui joue en deuxième division

« Rumeur très surprenante sachant qu’il est seulement gardien de l’équipe B d’un club qui joue en deuxième division. Le gardien numéro 1, c’est Marino qui lui pour le coup n’a pas du tout le niveau première division. Après le centre de formation de Gijon est très bon, ils ont notamment sorti Luis Enrique ou encore David Villa. Je ne suis pas sur qu’un joueur qui évolue en Segunda B, peut avoir le niveau afin d’être doublure de Mandanda, même s’il n’a que 21 ans. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Propos recueillis par Téo Greuzat