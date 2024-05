Mercato OM : Gasset souligne le gros manque dans cet effectif !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le dernier match de la saison face au Havre ce dimanche, Jean Louis Gasset était en conférence de presse ce vendredi. Le coach a été interrogé sur son effectif et sur la suite pour ces joueurs, il estime qu’il manque de meneur.

Jean Louis Gasset va donc terminer sa carrière dimanche à l’occasion de HAC – OM dimanche soir. Le coach estime que cet effectif 2023/2024. « Il n’y a pas que Aubameyang à l’OM. Il y a des bons joueurs. Le charisme compte à Marseille. La personnalité est très importante. C’est un groupe de bons mecs. Mais cela manque de leader et de grinta. Il faut construire l’équipe en tenant compte de ce paramètre. Sarr et Ndiaye ? Ces recrutements ont été fait sur l’avenir. Si la première saison est difficile, il faut attendre. Rien est fait. Ils ont de la qualité. On peut envisager deux ou trois possibilités quand on a des joueurs sous contrat. Est-ce qu’ils ont le charisme et le caractère pour s’imposer à l’OM ? Ça c’est une autre question… »

Cela manque de leader et de grinta

