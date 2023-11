Mercato OM : Gattuso a déjà une demande pour Longoria ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM et Gennaro Gattuso vont devoir se passer de Valentin Rongier pendant plusieurs semaines. Le coach de l’OM a été interrogé ce mercredi en conférence de presse

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso a confirmé l’absence de Valentin Rongier (genou), il va devoir faire sans lui. Il anticipe aussi le mercato d’hiver à venir. « Rongier ? Avant tout, j’étais déçu qu’il ne soit pas là. C’est après que Valentin soit rentré chez lui qu’il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions. Pour demain, on fera avec les joueurs à disposition. Rongier, je veux ajouter quelque chose. J’ai parlé avec lui le jour de sa blessure, le premier truc qui est sorti de sa bouche c’était son désespoir de ne pas pouvoir jouer ce match et des larmes. De ne pas pouvoir être avec cette équipe. Il était aussi très touché après le match nul contre Lille. »

Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions

Gattuso : « Rongier ? Avant tout, j’étais déçu qu’il ne soit pas là. C’est après que Valentin soit rentré chez lui qu’il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions. Pour demain, on… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 8, 2023