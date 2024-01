Mercato OM : Gattuso commence à se poser des questions ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’est pas largué mais n’avance pas en enchainant les matches nuls. Si Gennaro Gattuso ne se plaind pas il se poserait de plus en plus de questions face au niveau de son groupe et des jeunes du centre de formation…

Selon l’Equipe de ce lundi, Gennaro Gattuso s’interroge sur la gestion du club, le mercato, le niveau du centre de formation. « Derrière cette communication positive, le technicien italien serait de plus en plus circonspect par les limites structurelles de cet effectif dont il a hérité et par le niveau des jeunes du centre de formation beaucoup trop justes même pour dépanner quelques minutes en Ligue 1. »

Gattuso dubitatif sur le niveau de son effectif et des jeunes du centre de formation ?

🥇 « Encore et encore » : la une du journal L’Équipe du lundi 29 janvier 2024 pic.twitter.com/IBx69zheQp — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2024

L’Équipe de France U17 affrontera l’Angleterre, de la Hongrie et de l’Irlande du Nord lors du tour Élite du championnat d’Europe U17 en mars prochain. Vingt-six joueurs ont été convoqués par José Alcocer pour participer au premier rassemblement de 2024 de la sélection nationale U17, du 22 au 25 janvier à Ploufragan. Trois jeunes éléments de l’OM figurent dans cette liste ; le milieu de terrain Yanis Sellami, les attaquants Darryl Bakola et Enzo Sternal…

La liste de l’Équipe de France U17

Gardiens : Ayoube Akabou – Isaac Doamo – Mathys Niflore – Jules Stawiecki

Défenseurs : Mathis Angely – Félix Bienck – Yohan Chauvin – Amidou Doumbouya – Joane Gadou – Nick Mokabakila – Idriss Planeix – Mustapha Sissoko – Salifou Sylla

Milieux : Oscar Aissat – Pape Cabral – Luan Gadegbeku – Ibrahim Kanté – Théna Massock – Yanis Sellami

Attaquants : Darryl Bakola – Adama Baradji – Oumar Camara – Mathys Detourbet – Enzo Faty – Ali Kefren – Kylian Kouakou – Samir Said Habibou –

Iliesse Salhi – Anddrys Solvet – Enzo Sternal.

Selon la Provence, Gaël Lafont, milieu de terrain de 17 ans qui sera libre en juin, est au centre de négociations avec Marcos Otero pour une prolongation. Darryl Bakola, qui n’a que de 16 ans, est déjà dans une situation tendue. Ce dernier doit bientôt signer son premier contrat pro avec l’OM mais les plus gros clubs européens sont sur le coup. Le média provençal précise que Longoria ne veut pas faire de la surenchère…

L’OM mise gros sur Lafont, Bakola et Sternal

ℹ️ Selon La Provence 🗞️, l’#OM mise gros sur ce « trio » pour l’avenir : 👤 Gaël Lafont 🇫🇷 (17 ans/milieu)

👤 Darryl Bakola 🇫🇷 (16 ans/milieu)

👤 Enzo Sternal 🇫🇷 (16 ans/attaquant) #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/KEyY7jKL6g — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 31, 2023

Le quotidien affirme que le club phocéen miserait gros sur Gaël Lafont (17 ans / milieu), Darryl Bakola (16 ans / milieu) et Enzo Sternal (16 ans / attaquant). À noter que Lafont, considéré comme plus mûr que ses partenaires, est libre le 30 juin prochain.

ℹ️ Plus mûr que ses partenaires, Gaël Lafont 🇫🇷 (17 ans/milieu) est libre le 30 juin prochain. Et selon La Provence 🗞️, Marco Otero 🇨🇭 négocie avec ses représentants les contours de son premier contrat professionnel.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/us6XfV3U5b — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 31, 2023

