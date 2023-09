Mercato OM : Gattuso ? « Des joueurs vont devoir se mouiller la nuque… »

Gennaro Gattuso devrait être le prochain coach de l’OM. Il y a deux semaines, Johann Crochet donnait son avis sur le coach qui avait fait un passage mitigé à Naples entre 2019 et 2021.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a visiblement choisi l’italien Gennaro Gattuso. Le journaliste et correspondant pour RMC, Johann Crochet avait donné son avis sur le technicien au moment ou son nom était annoncé à Lyon le 11 septembre dernier.

« Gattuso a été un grand joueur… voilà ce que l’on peut dire sur lui. J’ai du mal à comprendre qui est Gattuso comme entraineur. Il avait des discours contradictoires. D’un côté il te disait qu’il s’inspirait de Marcelo Lippi, de l’autre ils pouvaient affirmer que s’il avait des joueurs qui lui ressemblait il les mettrait sur le banc car il voulait proposer un football moderne et donc de joueurs qui pensent et réfléchissent au milieu de terrain. Il estime que lui aurait eu du mal à jouer dans ce type d’équipe. Ces deux discours ne vont pas ensemble, le football de Lippi et le football moderne ça ne va pas ensemble. Philosophiquement j’ai eu beaucoup de mal à suivre Gattuso, j’ai l’impression que c’était des paroles un peu dans le vent juste pour faire passer un message. Gattuso on va surtout pouvoir parler de management, plus que de terrain et ce n’est pas une bonne nouvelle. Sur son passage au Napoli, il arrive après une mutinerie de l’effectif. Le vestiaire est fracassé, il réussit à remettre de l’ordre, il redonne envie au vestiaire de jouer au football et de se faire mal. Ça marche plutôt pas mal les premiers mois avec une coupe d’Italie. La deuxième saison est plus compliquée malgré quelques matches de qualité car il avait des joueurs avec du talent mais aussi des purges totales en termes de football. C’est pour ça que c’est difficilement palpable. Il y a des joueurs qui vont devoir se mouiller la nuque car il martèle que quand le match débute c’est le pire ennemi de ses joueurs… Tactiquement il est plutôt à l’aise sur le 4-3-3 voire le 4-2-3-1. »

Gennaro Gattuso and his staff will arrive in Marseille today in order to complete the agreement as new OM coach ⚪️🔵

Contract ready and first training session scheduled for the Italian manager, called by @footmercato — set to be signed. pic.twitter.com/cMtyY66qUb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023