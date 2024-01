Mercato OM – Gattuso : « le président ne voulait pas le vendre »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant de se déplacer à Rennes en Coupe de France, l’OM a proposé l’habituelle conférence de presse d’avant match au centre RLD ce vendredi. Le coach Gennaro Gattuso a évoqué le départ de Renan Lodi…

Transféré en Arabie Saoudite, Renan Lodi n’est plus un joueur de l’OM. Gennaro Gattuso ne peut qu’accepter ce départ d’un titulaire qui a triplé son salaire. Il regrette cependant la longueur du mercato hivernal. « Le départ de Lodi ? C’est impossible que ce mercato dure 30 jours. C’est difficile de garder un joueur à qui on propose le triple de son salaire, le président ne voulait pas le vendre. Il faut accepter et recruter. Cela me fait de la peine mais c’est la réalité du mercato. C’est difficile à ce moment là de la saison. »

