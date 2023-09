Gennaro Gattuso devrait être le prochain coach de l’OM. L’ancien international italien a entrainé 7 clubs dont 4 en Italie. Il y a deux semaines, Daniel Riolo avait donné son avis sur le technicien quand son nom était annoncé à Lyon.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a visiblement choisi le successeur de Marcelino. Et ce ne sera pas l’ancien coach du PSG et du LOSC, Christophe Galtier. Le dirigeant espagnol a finalement choisi l’italien Gennaro Gattuso.

A lire : Monaco – OM : Grosse tuile pour l’ASM avant samedi !

Gennaro Gattuso and his staff will arrive in Marseille today in order to complete the agreement as new OM coach ⚪️🔵

Contract ready and first training session scheduled for the Italian manager, called by @footmercato — set to be signed. pic.twitter.com/cMtyY66qUb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023