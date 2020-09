Mercato OM : Germain « plaît beaucoup » à ce coach de Ligue 1, mais…

L’OM va s’offrir les services d’Henrique sauf mauvaise surprise lors de la visite médicale. Pour ensuite recruter un attaquant de pointe, le club va devoir au préalable vendre. Valère Germain serait surveillé par le FC Nantes, mais son salaire semble condamner toute offre…

Selon l’Equipe, le FC Nantes veut s’offrir un attaquant avant le 5 Octobre, date de la fermeture du mercato. Le club veut trouver un complément au jeune Randal Kolo Muani (21 ans, 2022). Kalifa Coulibaly (29 ans, 2022) semble sur le départ, le coach du FCN aimerait récupérer un attaquant made in Ligue 1. Le quotidien sportif affirme que « le profil de Valère Germain a circulé en interne et c’est un joueur qui plaît beaucoup à Christian Gourcuff, mais c’est un dossier qui n’a pas été envisagé car il apparaissait inabordable… »

Gourcuff aime le profil de Germain, mais son salaire refroidit Nantes…

Reste que Germain ne semble pas ouvert à l’idée d’un départ cette saison, l’attaquant dispose d’un confortable salaire à l’OM et va avoir l’occasion de disputer la Ligue des Champions. Il l’avait expliqué sur RMC en mai dernier.

on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher — Germain

« Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine ».

Valère Germain – source ; RMC (08/05/2020)