Voici le Replay du dernier débat Foot Marseille diffusé en direct avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité l’artiste Franck Conte. Actu en vrac sur le mercato marseillais avec des accords pour deux joueurs de l’AS Roma. Konrad de la Fuente et Gerson, officiels ce lundi? Mais aussi, faut-il exclure les anciens joueurs du PSG et de Lyon du recrutement ?

