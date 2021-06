Mercato OM: Gerson, pourquoi ça traîne…

Ce lundi, la presse brésilienne annonçait qu’un accord était proche, et que Gerson pourrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures. Dans son édition du jour, L’Equipe nous informe que la finalisation du deal est beaucoup plus complexe et difficile qu’annoncée…

Le joueur de Flamengo serait la piste prioritaire de Pablo Longoria, au poste de milieu de terrain. Un secteur de jeu, où les noms se multiplient, sachant que Bouba Kamara pourrait quitter son club formateur au mercato estival. Ce lundi, Globo Esporte, un média brésilien, annonçait que Gerson serait de plus en plus proche d’une arrivée à Marseille, avec l’offre formulée par les représentants olympiens. Une réunion entre les avocats des deux écuries était prévue ce mardi, d’après la presse auriverde, afin de régler les derniers détails administratifs et d’aboutir à une officialisation. Ce n’est pas le même son de cloche du côté de L’Equipe, pour qui le transfert serait loin d’être conclu.

Un jeu de poker menteur engagé, Longoria ne veut pas surpayé !

D’après le quotidien sportif, Flamengo souhaite bien 25 millions d’euros plus 5 de bonus, une somme excessive aux yeux de Pablo Longoria. Le président marseillais estimerait que le milieu de terrain qui ne s’est pas imposé en Europe, ne vaut pas un tel montant. Un vrai jeu de poker menteur est engagé entre les dirigeants des deux écuries. Concernant Jorge Sampaoli, il aurait validé cette piste, il connaît l’élément de 24 ans, puisqu’il la déjà affronté dans le championnat brésilien, lors de son passage à Santos et à l’Atlético Mineiro. Le Brésilien est considéré comme un joueur élégant, technique, propre, puissant… Tout ce qu’il manque au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Pour Eric Frosio, envoyé spécial de l’Equipe à Rio, pas de doute, il faut foncer sur Gerson !

« Compte tenu de la qualité du joueur, de son âge, de son potentiel, de sa personnalité, il faut presque y aller les yeux fermés à ce prix-là. Après je conçois que l’enveloppe de recrutement ne soit pas très épaisse mais j’ai l’impression que vous allez avoir de bonnes surprises quand même parce que si le club est prêt à mettre 30 millions d’euros sur un joueur, c’est que derrière il y a peut-être des petits bas de laine qui trainent. Le joueur va faire toute la différence. Quand vous mettez un joueur comme ça dans la colonne vertébrale de votre équipe, vous avez une équipe de tueurs avec de la personnalité. » Eric Frosio – Source: Sport Med (25/05/2021)