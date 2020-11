Mercato OM : Gignac prêt à revenir !

L’actuel attaquant de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto, est dans une mauvaise passe avec aucun but marqué depuis le début de saison. André-Pierre Gignac, qui connaît bien « Pipa », se propose de venir donner un coup de main si nécessaire…

Invité hier sur la chaîne Téléfoot, APG n’a pas caché la nostalgie qu’il avait vis-à-vis de l’OM.

avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services

« Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. (…) Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Benoit Cheyrou (consultant pour la chaine) et à tous les anciens marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal. »

André-Pierre Gignac – Source : La Chaîne Téléfoot