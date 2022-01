Mercato OM : Gigot envoie déjà un premier message fort aux supporters !

Tandis que son officialisation a eu lieu en plein match de l’Olympique de Marseille, le défenseur central Samuel Gigot a adressé un premier message envers les supporters marseillais.

Samuel Gigot devient la troisième recrue officielle de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, après les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Toutefois, le joueur français ne débarquera à Marseille que l’été prochain. Il finit en effet la saison avec son club du Spartak Moscou.

Mais pour célébrer sa venue, Samuel Gigot a tenu à s’adresser pour la première fois aux fans de l’OM. Et il semble très emballé à l’idée de poursuivre sa carrière dans « le plus grand club de France« . De quoi donner le ton avant même son arrivée.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d'abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l'Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. »