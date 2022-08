Mercato OM : « Gigot, on attend une grosse recrue en défense ! »

On attend une grosse recrue en défenseSamuel Gigot n’a définitivement pas convaincu les supporters marseillais avec cette énième prestation décevante. Le défenseur central n’a pas encore trouvé le rythme de la Ligue 1 qu’il découvre à 28 ans. Le Français s’est fait dépasser par les attaquants nantais durant tout le match. Il a mal placé son agressivité et s’est vu sanctionné de deux jaunes bêtement. Il concède un penalty, se fait exclure et ratera la rencontre à Nice dimanche prochain. On espère avoir une recrue de haut niveau à ce poste…