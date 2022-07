Mercato OM : Gigot précise quel est son meilleur poste !

Premier à passer en conférence de presse de présentation ce mardi, Samuel Gigot s’est exprimé sur son arrivée à l’OM mais aussi sur son meilleur poste dans une défense à trois…

Je préfère jouer dans l’axe dans un système à trois — Gigot

« Je veux remercier le président pour la venue. C’est une immense fierté pour moi de jouer pour le plus grand club de France. J’ai envie de rendre la confiance que le président et le coach m’ont donné. Tudor est un entraîneur qui est basé sur l’aspect humain. Il veut mettre en place un nouveau système, un pressing intense. Il sait ce qu’il veut mais petit à petit ça va prendre. On est des pros, on sait où on veut aller. Je préfère jouer dans l’axe dans un système à trois. C’est le Marseille que je connais. On est calme, on travaille. On va monter en grade et il nous reste trois bonnes semaines à travailler pour préparer le match de championnat. » Samuel Gigot – source : Conférence de presse (19/07/2022)