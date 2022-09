Mercato OM : « Griezmann, tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis je vais faire des efforts financiers »

Après le fantasme Ronaldo (#RonaldOM), c’est au tour d’Antoine Griezmann d’être au centre des envies de supporters marseillais mais aussi d’un consultant fan du PSG, Jérôme Rothen.

En effet, l’ancien milieu de terrain parisien a profité de son émission sur RMC pour lancer un message à Griezmann. L’international français est en difficulté car prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2023. Cependant le club de Madrid ne lui accord qu’un faible temps de jeu afin de ne pas avoir à payer les 40M€ de son transfert en fin de saison. Une situation qui pourrait pousser l’attaquant à chercher une porte de sortie en fin de mercato. Si Jérôme Rothen incite le joueur à appeler Pablo Longoria, l’imbroglio financier de son prêt et son salaire ne laisse pas de place à cette option…

Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ?

« Il doit prendre les choses en main et dire à l’Atlético de Madrid ‘je vais aller jouer ailleurs’. Il dit depuis longtemps qu’il rêve de Marseille. Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis ‘je vais faire des efforts financiers, est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte du vestiaire, car j’ai envie de bien me préparer et de faire une saison complète pour jouer la Coupe du monde ?’ Tu crois que Pablo Longoria aurait dit quoi ? Non, c’est trop difficile financièrement ? Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ? (…) Qu’il remette la passion au centre de tout ça, surtout lui, Antoine Griezmann… Le Barça n’en veut plus et ils n’auront pas les 40 millions de l’Atlético de Madrid, car sinon il aurait déjà joué ». Jérôme Rothen – source : RMC (31/08/2022)

Pour Mourad et Nico, le dossier ne peut pas être pris au sérieux puisqu’il est infaisable financièrement ! En revanche, Mourad valide totalement le profil du champion du monde 2018 avec les Bleus.

« Quand Bakambu a signé, je n’ai pas compris qu’on lui donne un tel salaire. Si Griezmann était faisable à ce prix, j’aurais aimé le tenter ! Après, il faut être réaliste. C’est pour cela que ça ne se fera pas. Il faut avoir conscience de la réalité de l’OM. Tu te dis, tant qu’à faire un effort, autant que ce soit sur lui… Parce que ça peut se planter ! Ca fait un moment qu’il est en perte de vitesse mais il a eu un haut qui a été très haut. Il aime défendre, c’est un Français, c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il fait « équipe ». En 2018, tu ne gagnes pas la Coupe du Monde 2018 sans lui. Il a une image un peu de gentil con qui tourne un peu. Il a fait des conneries avec la black face, il pousse le côté uruguayen… Il fait un peu naïf, un peu con mais ça a été un joueur extraordinaire. Il défend, il replace les joueurs, techniquement, il était sûr… » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

« Tout cela est vrai mais on en parle au passé ! Même en Equipe de France il est moins bien. Je ne parle pas forcément pour l’OM. Il était au top mais il ne l’est plus… Puis à 400 000 euros par mois, il ne viendra jamais à l’OM. Il faut arrêter le délire. Il finira à Miami, il prendra un bon petit salaire chez son ami Beckham. S’il n’arrive pas à se relancer là, il ira en MLS. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)