Mercato OM : Gros coup dur pour Longoria dans le dossier de cette pépite !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, il semblerait que Fabio Blanco ait pris une décision concernant son avenir… Et elle ne devrait pas faire plaisir à Pablo Longoria !

Il y a quelques jours, le nom de Fabio Blanco a été cité parmi les pistes de Pablo Longoria pour le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. L’ailier droit espagnol a beaucoup de prétendants mais il semblerait que la direction marseillaise ait fait le forcing en allant notamment rencontrer les parents du joueur.

Cela n’a vraisemblablement pas suffit pour le convaincre puisque selon les informations du journal Max Bielefeld, Fabio Blanco va s’engager avec l’Eintracht Francfort la saison prochaine. Le projet sportif du club allemand l’aurait convaincu.

A LIRE : Mercato OM : « Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre ! »

« Le jeune top talent espagnol, libre de tout contrat est tout proche d’un transfert vers l’Eintracht Francfort ! Il est 100% convaincu que Francfort est la meilleure étape pour sa carrière et il veut rejoindre la Bundesliga. Il ne manque que quelques détails » Max Bielefeld – Source : Twitter (04/05/21)

Spanish top talent and free agent Fabio Blanco is now very close to a move to @Eintracht! He’s 100% convinced that Frankfurt is the best next step for his career and he wants to join the Bundesliga. Only details are missing #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/v6A5NbVgs1

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 4, 2021