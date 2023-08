Mercato OM : Guendouzi a perdu son identité de jeu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’avenir de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille reste incertain. Le milieu de terrain est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille avant la fin de ce mercato estival. Plusieurs clubs seraient intéressés par l’international français, dont Galatasaray et la Lazio qui envisagerait le joueur de 24 ans comme plan B. Nos deux consultants du Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono et Christian Caminiti ont évoqué le cas du milieu olympien.

Alors que le calendrier de l’OM est très chargé lors de ce mois d’août, Mattéo Guendouzi joue peu (12 minutes lors des deux premiers matches). Son nom revient avec insistance en Italie, notamment du côté de la Lazio de Rome mais seulement en cas de dernier recours. Guendouzi aurait également une autre option en Turquie à Galatasaray.

« Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité ! »

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.