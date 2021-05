Mercato OM: Guendouzi de plus en plus proche de Marseille ?

A la recherche de milieux de terrain pour pallier les départs probables de Cuisance, Ntcham et Kamara, les dirigeants marseillais s’activent sur différentes pistes. Si le transfert de Gerson semble être en bonne voie selon les médias brésiliens, la piste menant à Matteo Guendouzi semble, elle aussi, bien avancée.

Qui viendra renforcer l’effectif durant le prochain mercato ? L’Olympique de Marseille devra forcément se renforcer tant le ménage tend à être grand, notamment au milieu de terrain. Boubakar Kamara, Olivier Ntcham ou encore Michael Cuisance seront amenés à quitter le club cet été, s’il y a une bonne offre pour le premier et libre pour les deux suivants.

GUENDOUZI, DIRECTION MARSEILLE ?

Selon les informations du 10 sport, Matteo Guendouzi serait en approche. Le milieu de terrain, capitaine de la sélection espoir, pourrait s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le joueur d’Arsenal prêté au Hertha Berlin cette saison serait dans les prix de l’OM. En effet, Guendouzi n’a plus qu’une année de contrat chez les Gunners, il est actuellement blessé et non désiré par Arteta, son coach à Londres. Le prix ne devrait donc pas être trop élevé pour pouvoir enrôler le jeune français… A suivre !