Mercato OM: Guendouzi est prêt à jouer !

Ce mardi, l’OM a bouclé sa cinquième recrue avec l’arrivée de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, s’est dit prêt a jouer…

Lors de sa présentation officielle, Mattéo Guendouzi est revenu sur son état de forme. Il a confirmé être prêt à s’entrainer avec le groupe dès demain.

Une fierté de rejoindre l’OM– Guendouzi

« Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représentent les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l’OM ! Droit au but » Mattéo Guendouzi – Source: Twitter (06/07/21)

Guendouzi A UNE SUPERBE QUALITÉ DE PASSE ET UNE TRÈS TRÈS BONNE VISION DE JEU

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a peint le profil de l’ancien joueur de Lorient… Selon lui, il peut apporter à l’effectif mais il va surtout falloir faire attention à son état d’esprit qui n’est pas toujours irréprochable.

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)