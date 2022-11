Mercato OM : Guendouzi est ravi de cette nouvelle recrue de Longoria !

En conférence de presse, Pablo Longoria a officialisé l’arrivée de Jean-Pierre Papin. Pour Mattéo Guendouzi, c’est un énorme renfort pour l’OM !

Cette semaine, Pablo Longoria a organisé une conférence de presse à la Commanderie où il a évoqué plusieurs sujets. Questionné par notre journaliste Benjamin Courmes sur la présence ou non de Jean-Pierre Papin, le président de l’Olympique de Marseille a officialisé sa venue.

Papin? On a besoin de personne comme ça pour avancer — Guendouzi

Ce mercredi en conférence de presse avec l’Equipe de France, le Marseillais Mattéo Guendouzi a été questionné à ce sujet. Le milieu de terrain qui va disputer la Coupe du Monde avec les Bleus au Qatar est ravi d’avoir ce type de renfort à l’Olympique de Marseille.

« Je pense que ça va être un gros plus. On va pouvoir discuter avec lui, il va nous aider sur pas mal de choses. Je suis très pressé de le re-rencontrer. On a besoin de personne comme ça pour avancer. » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (16/11/22)

Jean-Pierre Papin va être en contact avec les joueurs

« Je tiens à officialiser l’arrivée de Jean-Pierre Papin à l’OM. Il va partir avec l’équipe en Espagne. C’est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d’identifier les petits détails autour d’un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l’extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l’histoire du club appartient. C’est très important d’avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n’a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappelera de qui j’étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

