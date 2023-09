Mercato OM: « Guendouzi ne part pas pour les bonnes raisons ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après des semaines de discussions, Matteo Guendouzi a été officiellement prêté par l’Olympique de Marseille à la Lazio Rome pour une saison avec une option d’achat de 18 millions d’euros. Un gâchis pour notre consultant du Débat Foot Marseille de la semaine, Jérémy Attali (rédacteur en chef adjoint actu.fr Marseille Nice).

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Matteo Guendouzi en direction de la Lazio Rome. Un prêt d’un an avec une option d’achat qui s’élève à 18 millions d’euros. Le milieu de terrain de 24 ans était sous contrat encore deux ans à Marseille mais n’entrait plus dans les plans du club phocéen depuis plusieurs mois. Pour Jérémy Attali, le départ de l’international français est un gâchis.

« Guendouzi est passé par Arsenal, Marseille et l’Équipe de France. Le vendre à ce prix là, c’est du gâchis! »

L'avis de Jérémy Attali sur le départ de Guendouzi

« C’est du gâchis »

« C'est du gâchis »

« Guendouzi ne part pas pour les bonnes raisons. Je n’ai pas la certitude qu’il soit moins bons que Veretout, Rongier ou Pape Gueye, a affirmé le journaliste. Selon moi, un joueur de 24 ans qui s’en va alors qu’il y a des joueurs plus âgés qui sont déjà au meilleur de leurs formes et de leurs niveaux, il fallait le garder ou alors le vendre correctement. La négociation a pris du temps mais pour quels résultats ? C’est désastreux. On vend un joueur 13 millions avec 5 millions de bonus, lorsque je vois ce qu’il se fait en Ligue 1 sur les jeunes milieux de terrain, je suis très déçu ! Il est passé par Arsenal, Marseille et l’Équipe de France, ce n’est pas n’importe qui Guendouzi ! C’est du gâchis », a ajouté Jérémy Attali.