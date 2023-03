Mercato OM : Guendouzi reconnait les contacts cet hiver… et évoque l’été !

Avant la reception de Montpellier ce vendredi soir, Mattéo Guendouzi a répondu aux questions des journalistes présents au centre RLD. Le milieu de terrain a été interrogé sur les discussions avec des clubs (anglais) lors du mercato d’hiver.

« Je suis un compétiteur, je n’ai jamais envie de sortir, j’ai envie de jouer tous les matchs pour aider mes coéquipiers. Il faut accepter les décisions du coach, montrer à l’entraînement que tu es le meilleur. J’ai quand même eu beaucoup de temps de jeu cette saison, j’espère encore en avoir. C’est sûr que quand je suis sur le banc c’est difficile, tu as envie d’aider tes coéquipiers. Mais on oublie tout ça une fois sur le terrain. On veut tous jouer, il faut accepter les choix. (…) C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver, quelques propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir, je voulais finir la saison. Je me concentre sur ces 10 matchs restants, accomplir notre objectif. Cet été ? On y est pas du tout encore, il y aura des discussions avec le club, mais je suis très heureux à l’OM. » Mattéo Guendouzi – source : Conférence de presse (30/03/2023)