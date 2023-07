Mercato OM : « Gueye je suis content de l’avoir, si un milieu doit partir c’est Veretout ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Au cœur d’un très gros mercato du côté de l’Olympique de Marseille, des questions se posent quant au milieu de terrain, un secteur ou le club de ne manque pas de qualité mais a peut-être trop de quantité. Sur le plateau de FCMarseille, notre invité Mino, rappeur marseillais et notre consultant Sourigna Manomay en ont parlé autour de Nicolas Filhol.

Avec seulement 2 places au milieu de terrain dans le dispositif de Marcelino, le secteur de jeu semble quelque peu embouteillé à l’OM. Si le nouvel arrivant Geoffrey Kondogbia semble tenir le premier poste de titulaire, Mattéo Guendouzi, lui, était sur le départ mais est toujours là et Pape Gueye pourra difficilement être vendu car est suspendu 4 mois. Dans l’Apéro Mercato de la semaine notre consultant Sourigna Manomay se satisfait du retour du sénégalais.

Gueye, un élément à garder ?

« Gueye fait partie de ces joueurs qui ne sont pas très clivants. On est tous conscients de ses qualités, on l’a vu avec Séville où il a fait une belle saison. On est contents qu’il revienne, moi je suis content de l’avoir dans l’effectif, je pense effectivement qu’il faut le prolonger.«

Veretout out ?

Aussi, pour @Sourigna le joueur qui devrait faire les frais de ce surnombre au milieu de terrain serait Jordan Veretout:

« Après je pense que le duo Rongetout c’est fini. Je pense que ce sera plutôt Kondogbia-Veretout ou Kondogbia-Rongier. Je pense que s’il y a un joueur qui devrait partir c’est Veretout, mais on en revient au problème qu’il a un salaire trop élevé. A part un gros club anglais qui irait investir sur lui et lui donner 800 000 euros par mois, je ne vois pas où il pourrait partir. »