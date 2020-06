Mercato OM : « Gueye ? Je pense que ce serait pour palier un départ de Kamara… »

Extrait de l’émission l’Apéro mercato (chaque jeudi 17h30 sur Football Club de Marseille). l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, et actuel consultant de FCM, Jean-Charles de Bono évoque l’intérêt du club olympien pour le milieu de terrain Pape Gueye (21 ans)

Dans l’Apéro Mercato, l’ancien joueur milieu de terrain de l’OM, Jean-Charles De Bono a donné son sentiment sur Pape Gueye, annoncé dans le viseur de Marseille pour ce mercato estival. Selon l’ancien havrais serait une bonne recrue pour le club marseillais :

Si tu veux récupérer Gueye ca veut dire qu’il vont vendre un milieu lieu de terrain ou deux — DE BONO

» C’est un joueur longiligne à un poste de numéro 6 avec un grosse capacité à la récupération et dans le jeu aérien. C’est un joueur d’avenir et si on mise sur ce type de joueur il faut leur laisser le temps de s’adapter et de prendre de l’expérience. Après, peut être qu’il sera aussi capable de s’imposer de suite comme certains jeunes ont pu le faire. Quoi qu’il en soit, je pense que ce serait pour palier un départ de Kamara. Si tu veux récupérer Gueye ça veut dire qu’il vont vendre un milieu lieu de terrain ou deux. Et puis il va bien falloir faire rentrer des liquidités. Et comment tu veux en faire rentrer sans vendre Kamara qui a la plus grande valeur et qui sera donc le plus demandé ? Où alors cela voudrait dire que tu fais redescendre Kamara en défense. » Jean Charles de Bono — Source: Football Club de Marseille (16/06/2020)

