Mercato OM: « Gustavo sera dans les plans de Lucien Favre »

Ce mardi, une rumeur surprenante a fait son apparition en Turquie. En effet, l’OM aimerait rapatrier Luiz Gustavo, pour renforcer son milieu de terrain.

Deux ans après son départ de l’Olympique de Marseille, le nom de Luiz Gustavo réapparait dans la rubrique « Mercato OM ». L’ancien du Bayern Munich devrait quitter Fenerbahce cet été, à cause de son salaire trop élevé pour le club d’Istanbul. Et d’après un journaliste turc, Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt. L’Olympique de Marseille, serait d’ailleurs le seul club à être venu aux renseignements. L’écurie stambouliote pourrait laisser partir le Brésilien contre une somme de 5 millions d’euros.

C’est une sentinelle incroyable, très fort pour récupérer les ballons

FCMarseille a contacté le compte TurcFootball pour en savoir plus sur le niveau actuel de Luiz Gustavo. Et apparement ses qualités de sentinelles sont toujours présentes en Turquie. Même si la nomination d’un nouveau coach, la conduit sur le blanc. Lucien Favre qui devrait débarquer à Fenerbahce, pourrait le relancer, et faire de lui un cadre comme à l’époque de l’Olympique de Marseille.

« Concernant Luis Gustavo, le nouveau coach Emre Belezoglu a décidé de mettre le brésilien sur le banc. Il était indispensable jusqu’à la venue d’Emre au poste d’entraîneur mais par la suite, il n’a fait que des entrées. Ça reste tout de même un joueur très important. Personnellement, je pense qu’il peut faire encore beaucoup de bien à Fenerbahce, c’est une sentinelle incroyable, qui est très fort pour récupérer les balles. Ce que les supporters lui reprochaient, c’est qu’il ne se projetait pas assez à l’avant. Le coach Emre n’est plus là et d’après plusieurs médias Lucien Favre sera le nouvel entraîneur de Fenerbahce. Il sera dans les plans de Lucien Favre je pense. » @TurcFootball – Source: Football Club de Marseille (15/06/2021)