Mercato OM : Gustavo Silva de Oliveira, un diamant à polir? L’avis d’un spécialiste !

Gustavo Silva de Oliveira serait l’une des pistes de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival 2021. Selon Dominique Baillif, référence sur le foot brésilien et consultant média Le Club Des 5 que FCM a contacté ce mercredi matin, il n’est pas encore prêt pour le haut niveau mais peut devenir un joueur important avec du temps !

Après Gerson, c’est Gustavo Silva de Oliveira qui serait pisté par l’Olympique de Marseille. Le numéro 10 brésilien évolue à Sport Recife et n’a joué que quelques matchs en professionnel. Pourtant, il aurait tapé dans l’oeil de plusieurs clubs comme l’Ajax Amsterdam et l’OM.

En qualité technique, il est clairement au dessus de la moyenne

Football Club de Marseille a pris contact avec Dominique Baillif ce mercredi matin. Le spécialiste du football brésilien nous explique que le milieu offensif âgé de 18 ans n’est pas encore prêt pour le haut niveau. Si l’OM souhaite un joueur apte tout de suite, la direction va devoir se diriger vers un autre profil…

« Gustavo, je ne l’ai pas vu beaucoup cette année. L’année dernière il était sur le banc du côté de Recife. Cette année, il a été titulaire à plusieurs reprises à Sport dans le championnat régional. C’est là-bas qu’il a pu montrer son vrai niveau. Il est plus milieu offensif axial mais il joue aussi côté gauche pour repiquer sur son pied droit. Il est assez longiligne mais malgré son manque de physique, il tient bien sur ses jambes. Sur l’intensité, il répond bien. Avec un peu plus de travail sur le haut du corps, il pourrait être meilleur par la suite. En qualité technique, il est clairement au dessus de la moyenne. Sur le jeu de passe, il fait la différence en cassant des lignes par sa précision. Il se projète vers l’avant, il a une bonne vitesse. Ce n’est pas le plus rapide mais en terme de vélocité avec le ballon, il est plutôt intéressant. Il arrive à faire des différences. »Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (19/05/21)

IL EST ENCORE LOIN DE LUIS HENRIQUE

« C’est un très jeune joueur, il faut le peaufiner, le travailler… Pour le juger vraiment, il faudrait le laisser encore un an dans le championnat brésilien voire plus. Qu’il puisse faire une saison complète au haut niveau, en D1 brésilienne pour voir s’il peut s’imposer. A Marseille, ça peut être une bonne opération si on lui laisse du temps. Il lui faudrait un an pour s’adapter environ. Si on compare avec Luis Henrique, il est encore très loin en terme de maturité. Il avait plus d’expérience en arrivant à l’OM. A Botafogo, il avait joué des matchs à plus haute intensité en comparaison à Sport Recife. Si on le fait progresser avec la réserve puis l’incorporer dans le groupe pro de temps en temps, ça peut être une bonne pioche. »Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (19/05/21)

IL A DE LA QUALITÉ MAIS IL N’EST PAS PRÊT

« Il a quand même montré de belles choses. Il a du talent. La saison dernière, l’Ajax l’a bien suivi. On connaît la qualité de recrutement des Néerlandais sur les jeunes brésiliens avec David Neres et Anthony. Il a de la qualité mais il n’est pas prêt. Si l’OM le recrute et qu’ils attendent qu’il soit bon tout de suite, on fait une grave erreur. Il doit prendre son temps et que Marseille lui donne du temps s’ils le recrutent. Il faut qu’il s’adapte, qu’il progresse encore quelques mois voire une saison. Ça reste un bon prospect ! » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (19/05/21)