Mercato OM : Harit bradé pour 4M€ ?

Alors qu’Amine Harit espérer faire son retour du côté de l’Olympique de Marseille, Schalke 04 et Galatasaray seraient tombés d’accord sur son transfert aux alentours de 4 millions d’euros.

Selon le quotidien turc Milliyet, Galatasaray serait très proche de s’attacher les services d’Amine Harit. En effet, le club turc se serait mis d’accord avec Schalke pour un transfert de 4M€. Le club allemand voudrait se débarrasser du joueur qui coûte trop d’argent à sa direction et l’international marocain voudrait lui aussi s’en aller, d’où son prix bradé afin de libérer le joueur au plus vite. L’ancien nantais avait par ailleurs coûté le double à Schalke lors de son arrivée, soit 8M€. Galatasaray doit maintenant négocier avec le joueur et tenter de le convaincre de découvrir un nouveau championnat.

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirmait déjà l’intérêt d’autres clubs en Europe. Galatasaray pourrait donc signer très prochainement le milieu de terrain de 25 ans.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)