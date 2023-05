Mercato OM : « Harit m’a fait taire, car il était pour moi un mercenaire! »

Dans notre émission de ce jeudi, Débat Foot Marseille, nous avons évoqué le cas d’Amine Harit, nos invités Jérémy Attali-Pietri (actu.fr) et Bastien Munez ont donné leur sentiment sur le milieu de terrain marocain, absent car blessé depuis plusieurs mois au genou.

Jérémy Attali-Pietri estime qu’Amine Harit doit être plus décisif: « Harit a manqué dans l’accélération au milieu, mais après pas tant que ça dans le côté décisif. Par contre il amène de la folie, du déséquilibre, du dribble. La question est de savoir s’il va revenir aussi agile après sa blessure. On se languit qu’il revienne Harit, mais on ne s’inquiète pas de son état. Fekir qui était fort à Lyon a eu du mal et a retrouvé son niveau quelques années après… »

Je ne vois personne dans l’effectif qui a le coup de rein comme Harit

Le journaliste Redacteur Chef Adjoint sur Actu.fr/Marseille explique que l’international marocain ‘la bluffé dans son comportement, « Harit m’a bluffé sur son envie de jouer à l’OM et de réussir à l’OM. Là il m’a fait taire, car il était pour moi un mercenaire, dans le comportement il est là. Statistiquement, c’est zéro but, zéro passe décisive. » Bastien Munez aime le profil d’Harit et estime que cela manque actuellement dans l’effectif, « j’aime beaucoup Harit, j’aime ce style de joueur. C’est vrai qu’il ne fait pas beaucoup de statistiques, mais pour l’avant dernière passe et le décalage c’est quelque chose que l’on a pas. Je ne vois personne dans l’effectif qui a le coup de rein comme lui. Je trouve Malinovskyi lourd dans ses mouvements… »

Voici le programme de ce Débat Foot Marseille

Avant match : OM – Brest

– Quel dernier onze ? Beaucoup de changements!

– Quel comportement pour un club juste sauvé ?

– Quel onze pour l’OM ? Gigot blessé, Payet suspendu plus 2 ou 3 joueurs incertains.

Gros débat : Tudor, stop ou encore ?

– Le coach a encore 1 an de contrat, mais son avenir est-il à Marseille ?

– La déclaration en conférence de presse, rdv semaine prochaine ?

– La tentation d’un retour en Italie ?

– La direction aime son exigence, un choix entendable ?

– Que doit faire l’OM ? Le garder et modifier l’effectif ? Changer ?

Petit débat : Les 30 ans de 1993, une grande fête !

– Une grosse fête sur le vieux port et sur le littoral !

– La Coupe d’Europe, envie de fabriquer de nouveaux souvenirs !

