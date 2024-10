Mercato OM : Harit sans concurence… Carboni c’est fini ? Les rumeurs Mudryk, Arthur…

Nouveau numéro de Débat FAQ Marseille avec Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h00 ce lundi ! Au programme le manque de concurrence pour Amine Harit suite aux blessures de Koné et Carboni, le second va-t-il repartir à l’Inter ? Les rumeurs Mudryk, Arthur, Porba…

