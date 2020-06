Mercato OM – Head Of Football : Rolland Courbis valide cette possibilité !

Après les propos de Fabrizio Ravanelli sur son envie de venir à l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis a validé cette possibilité. Selon l’ancien coach, il fera du bien au club !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau directeur sportif, ou plutôt d’un Head Of Football. L’ancien attaquant, Fabrizio Ravanelli a évoqué la possibilité de prendre ce poste dans une interview accordée à La Chaîne L’Equipe.

Il peut apporter une certaine compétence à l’Olympique de Marseille — COURBIS

Avec son réseau en Italie et notamment à la Juventus, l’ex joueur de l’OM se sent capable d’occuper ce poste. Il a rappelé son attachement au club ainsi qu’aux supporters. Sur RMC, Rolland Courbis a réagi à ces déclarations. Pour l’ancien coach marseillais, ce serait une bonne idée et il ferait du bien en interne.

« Ravanelli à l’OM? Pourquoi pas ? Il aime le football. C’est quand même un nom. Il a des connaissances. Il peut apporter une certaine compétence à l’Olympique de Marseille où il en manque peut-être un peu, des gens compétents… »

Rolland Courbis – Source : RMC