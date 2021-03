Mercato OM : « Henrique, tu pourras toujours le revendre »

Nouvel extrait de ce lundi dans DFM où nous avons fait le point sur les mercatos avec Sampaoli. Le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire pense que le coach argentin va se positionner sur des profils jeunes comme Luis Henrique, que l’on pourra revendre plus tard.

Un jeune comme ça, tu peux arriver à retrouver tes billes

« On peut penser que Sampaoli sera sur de jeunes joueurs. Même 10M€ sur un jeune ça te coûter moins en salaire qu’un plus vieux. Et tu pourras dire à McCourt qu’on le revendra plus tard. C’est notamment le cas de Luis Henrique. Il doit avoir un salaire à 120 ou 130 000 euros par mois avec les primes. C’est une fourchette basses à l’OM. Tu peux te dire que Luis Henrique, même s’il est nul, tu pourras toujours trouver un club où le vendre. Un jeune comme ça, tu peux arriver à retrouver tes billes. Peut-être pas 25M€ mais à 15M€ ou même retrouver l’investissement, même s’il n’est pas flamboyant.» Mathieu Grégoire – source : FCM (29/3/2021)