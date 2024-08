La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a présenté ce lundi trois de ses nouvelles recrues. L’occasion pour Pierre-Emile Hojbjerg d’évoquer ses origines maternelles françaises en conférence de presse.

Interrogé sur ses origines en France, Hojbjerg a pu évoquer sa fierté de représenter le Danemark, mais aussi d’où viennent ses origines françaises : « « C’est une grande histoire, je ne sais pas si on a le temps. J’ai des origines françaises. Ma grand-mère était française et ma mère est moitié française. Ma mère a rencontré mon père à Paris. Mon frère est né à Paris et mes parents sont ensuite partis au Danemark, où je suis né. Mes parents ont une maison de campagne en France, on passait les étés ici donc parler français est quelque chose de normal ».

« J’avais un maillot de Zidane »

Pendant la conférence de presse, il a également pu faire un aparté et revenir sur son passé de supporter des bleus : « J’ai toujours été fier de mes origines françaises. J’avais un maillot de Zidane et de l‘équipe de France, avec le N°10. Pour la Coupe du monde 2006, j’étais devant la télé, passionné. Je la suivais comme un supporter français. Après, je suis né au Danemark et j’ai fait mes premiers pas au Danemark, j’ai joué pour les équipes jeunes danoises. C’était normal et correct d’être un joueur de la sélection danoise ».

