Mercato OM : Hojlund, un crack danois inaccessible ?

L’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi 06 avril 2023 présentée par Benjamin Courmes, réalisée par Rayane Benmokrane avec Matthias Manteghetti et Yacine Youssfi ! Au programme : Mercato, Hojlund surveillé ? Se relancer à Lorient avec quel onze ?

Petit Débat : L’actu OM en vrac

• L’OM surveille la pépite Rasmus Hojlund. Enorme concurrence, gros tarif, quid de Vitinha…

• Lirola, retour pour quoi faire ? (Selon la marseillaise, Elche n’en veut plus)

• Beaucoup de supporters à Lorient (700 en parcage)

• L’élimination de Lyon en Coupe de France, encore plus de regrets pour l’OM ?

• Thauvin déjà écarté de l’Udinese ? Une fin de carrière compliquée ? Cheville HS ?

• Ex : Anigo coach intérimaire à l’Olympiakos, Eirik Haugan ancien jeune de la réserve à champion de Norvège !

Avant match : Lorient – OM

• Quel dynamique au FCL ?

• Le dernier onze, Abergel suspendu. Bamba Dieng revanchard ?

• Quel onze pour l’OM ? Le retour de Balerdi…