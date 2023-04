Mercato OM : Igor Tudor a tranché pour son avenir?

Même s’il a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir évoquer son avenir en conférence de presse, Igor Tudor ne serait pas fermé à l’idée de signer à la Juventus, son ancien club.

Igor Tudor est venu remplacer Jorge Sampaoli il y a quelques mois maintenant. Le coach croate réalise pour le moment une saison honorable en Ligue 1 malgré de grosses déceptions en Ligue des Champions et en Coupe de France. Son style de jeu et sa victoire face au PSG l’a forcément remis sur le devant de la scène et il serait donc observé pour la saison prochaine. De gros clubs se positionneraient, notamment la Juventus qu’il a bien connu en tant que joueur et en tant qu’adjoint d’Andrea Pirlo.

Bien que ces dernières semaines, l’ancien défenseur n’a pas voulu commenter ces rumeurs et n’a même pas souhaité évoquer son avenir, le média Calcio Mercato affirme qu’il ne serait pas contre le fait de rejoindre son ancien club. Il ferait en tout cas bien partie des entraîneurs pistés pour remplacer Allegri. Comme aperçu lors des dernières saisons, Tudor n’est pas réellement du genre à s’installer longtemps dans une équipe… Cet été risque donc d’être mouvementé.

Avec Tudor le projet marche bien

« Ce n’est pas une vie de changer de coach tous les ans ou tous les deux ans, déclare Leny sur le plateau du DFM. Il faut une continuité dans le club. On a trop l’habitude de changer de le coach après une saison ou deux, que ce soit Rudi Garcia. Ou alors que ce soient eux qui partent d’eux même comme André Villas Boas ou Jorge Sampaoli. Il te faut de la continuité. Avec un coach qui soit là, qui reste et qui t’impose sa mentalité, son jeu. Là avec Tudor ça a bien marché, même si on est un peu de retard sur le seconde place. Il faudrait quelqu’un qui chaque année te renouvèle l’effectif, avec des nouveaux profils qui peuvent t’apporter plus au fur et à mesure des années. C’est comme ça que tu vas commencer un projet. Regarde les grands clubs avec les Klopp ou Guardiola, ils sont en place depuis plusieurs années dans leurs clubs. Et au bout de quatre, cinq ans ils ont eu du résultat. Quand tu mets en place quelque chose, tu ne peux pas au bout de deux ans changer et passer à autre chose. C’est un peu comme un couple en fait, ça se construit sur le long terme. Nous, les supporters avec l’OM on a eu des moments où on a souffert, mais on est toujours là.«