Mercato OM : Il confirme des négociations avec deux gros clubs de Ligue 1 !

Ces dernières semaines, Denis Bouanga fait de nombreux appels du pied à la Ligue 1. Cité parmi les pistes de l’OM, il confirme des offres de Rennes et de Lens !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer et espèrerait récupérer des latéraux gauches notamment pour épauler voire remplacer Renan Lodi. Pourtant, le club aurait pu se renforcer à d’autres postes comme celui d’ailier. Denis Bouanga a été cité comme une pistes marseillaise à ce poste mais pourrait plutôt partir vers d’autres écuries françaises comme l’a expliqué le principal concerné dans un entretien accordé à beIN Sports ce vendredi.

« Moi, je veux (finir mon aventure américaine). Je l’ai dit en conférence de presse que j’aimerais retourner en Europe, pourquoi pas en France. C’est, comme je l’ai dit pour me rapprocher de ma famille. J’ai des contacts en France, mais voilà comme vous le savez, le marché de janvier est difficile. Le résultat ne dépend pas que de moi. J’attends quand même jusqu’à la fin du mois pour avoir des offres. Mais je me sens bien à Los Angeles, donc ce n’est pas pour autant que je ne veux pas être dégoûté de rentrer. Rennes et Lens ? Je pense qu’il y a des contacts, je ne vais pas tout dévoiler. Il y a des contacts, mais ça ne tient pas qu’à moi. J’aimerais revenir en France auprès de mes parents », a expliqué l’attaquant à beIN Sports ce vendredi sur son avenir.