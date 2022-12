Mercato OM : « Il devait s’y passer des choses qui ont fait qu’il a perdu au fur et à mesure son rang »

N’ayant pas réussi à trouver une place dans l’effectif d’Igor Tudor, Luis Suarez va être prêté à Almeria dès l’ouverture du mercato hivernal. Un transfert qui rapporterait huit millions d’euros à l’OM en cas de maintien du club espagnol en Liga.

L’attaquant colombien connaît le championnat espagnol et devrait avoir plus de temps de jeu qu’à l’OM. En cette première partie de saison, le joueur de 25 ans n’avait joué que 7 matchs dont seulement deux titularisations pour trois buts au total.

Invités sur le plateau de Débat Foot Marseille, Hervé Bercane et Anthony Krehmeier donnent leur avis sur le départ du joueur.

« Ce qui est fou c’est qu’il rentre au premier match : il met deux buts. Après il disparaît des feuilles de matchs, il est jamais mis en option 2 ou 3 en attaque. Nous on assiste pas aux entraînements, donc il devait s’y passer des choses qui ont fait qu’il a perdu au fur et à mesure son rang. On dirait qu’il a eu deux coups de cul de marquer ces buts quoi… » Hervé Bercane – Débat Foot Marseille – 06/11/2022« Il a Sanchez face à lui quand même, Sanchez tu peux pas le sortir comme ça de l’équipe… Il est titulaire à tous les matchs. Je pense que c’est pas évident pour Tudor, Sanchez c’est plus un 9 et demi, comme Dieng finalement. » Anthony Krehmeier – Débat Foot Marseille – 06/11/2022