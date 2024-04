Mercato OM : Il explique son choix de venir à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la saison de l’OM est bien compliqué avec déjà 3 entraineurs et une 9e place en Ligue 1, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a expliqué pourquoi il a décidé de rejoindre Marseille l’été dernier.

Interrogé par le Canal Football Club, Geoffrey Kondogbia a commenté expliqué sa décision de rejoindre l’OM lors du dernier mercato estival. « Je sortais de quatre, cinq mois où j’avais un petit peu moins de temps de jeu, et je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi, quelque chose qui me redonne cette envie tous les matins de donner le meilleur de moi-même, cette exigence-là, et je savais que j’allais la retrouver ici, parce que je ne voulais pas m’endormir. (…) Porter le brassard, ça a été un honneur, une grande fierté. D’autant plus que c’était la première année de ma venue. C’est une responsabilité que je prends tous les jours, parce que ça me permet de rester en vie ».

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais peuvent encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome. Geoffrey Kondogbia a réagit au micro de Canal+ Foot après ce match.

Le milieu de terrain s’est dit moyennement satisfait aprés cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « On va pas se mentir malgré la défaite cela reste un résultat plutôt positif avec le retour à la maison, on ressort moyennement satisfait malgré la défaite. Ils sont toujours très habiles techniquement, on a essayé de mettre de l’intensité mais on n’a pas réussi a exploiter nos occasions. La seconde mi-temps a été mieux. Merlin on ne sait pas trop il faut attendre les examens, mais il souffrait beaucoup. »