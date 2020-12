Mercato OM : « Il faut arrêter de recruter des joueurs médiocres pour qu’ils prennent la place des jeunes »

Alors que l’Olympique de Marseille vient de perdre un solide allié dans son programme de formation, le club pose toujours problème concernant le centre de formation. Notre journaliste Mourad Aerts, nous a donné son sentiment sur cette question jeudi dans Débat Foot Marseille…

Club pré-formateur en partenariat avec l’Olympique de Marseille, le FC Burel ne fait plus partie du programme OM Next Generation. Alors que le mercato de l’OM est remis en cause et les départs de plusieurs joueurs issus de centre de formation sont regrettés, Mourad Aerts regrette quelques erreurs du club dans son ambition formatrice…

l’OM doit changer si on veut se dire être un club formateur – mourad aerts

« À l’OM on fait appel aux jeunes que lorsqu’on est dans la mouise totale. André Villas-Boas a intégré l’an dernier 2-3 jeunes à un moment où l’on a pas d’argent. Pour moi, l’OM doit changer si on veut se dire être un club formateur. À l’heure actuelle si tu mets des jeunes marseillais qui sont médiocres, mais qui font ce que fait Sakai ou Nagatomo quelque part il y aura ce truc de se dire qu’ils sortent du centre de formation. J’ai l’impression que là le terrain est fertile pour lancer des jeunes. Tant qu’on ne fera pas de la place à ces joueurs moyens, on ne deviendra jamais un club formateur. L’exemple Nagatoma-Rocchia me tue. Il faut arrêter de recruter des joueurs médiocres pour qu’ils prennent la place des jeunes. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (10/12/2020)