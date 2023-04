Mercato OM : « Il faut construire avec Tudor à long terme »

Le mercato de l’OM se construit avec des bases solides. Lors de l’émission Débat Foot Marseille, notre invité Lenny affirme que le club ne pourra construire un projet solide au fil des ans qu’en gardant une stabilité au niveau de l’entraîneur.

Habitué à changer de coach au bout d’une saison ou deux, l’OM doit se trouver une stabilité à ce niveau. Lenny, supporter de l’OM pense qu’il faut garder Tudor et renouveler l’effectif chaque année en fonction de son projet de jeu. Le débat sur Tudor est à retrouver dans le replay complet de l’émission ci-dessous.

Avec Tudor le projet marche bien

« Ce n’est pas une vie de changer de coach tous les ans ou tous les deux ans, déclare Lenny sur le plateau du DFM. Il faut une continuité dans le club. On a trop l’habitude de changer de le coach après une saison ou deux, que ce soit Rudi Garcia. Ou alors que ce soient eux qui partent d’eux même comme André Villas Boas ou Jorge Sampaoli. Il te faut de la continuité. Avec un coach qui soit là, qui reste et qui t’impose sa mentalité, son jeu. Là avec Tudor ça a bien marché, même si on est un peu de retard sur le seconde place. Il faudrait quelqu’un qui chaque année te renouvèle l’effectif, avec des nouveaux profils qui peuvent t’apporter plus au fur et à mesure des années. C’est comme ça que tu vas commencer un projet. Regarde les grands clubs avec les Klopp ou Guardiola, ils sont en place depuis plusieurs années dans leurs clubs. Et au bout de quatre, cinq ans ils ont eu du résultat. Quand tu mets en place quelque chose, tu ne peux pas au bout de deux ans changer et passer à autre chose. C’est un peu comme un couple en fait, ça se construit sur le long terme. Nous, les supporters avec l’OM on a eu des moments où on a souffert, mais on est toujours là.«