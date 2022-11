Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi consacrée au mercato hivernal qui s’annonce encore agité du côté de Marseille. Notre journaliste Benjamin Courmes évoque le mercato hivernal et la nécessité de recruter notamment un défenseur central supplémentaire sachant que Bailly est constamment blessé.

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoque le cas Eric Bailly qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)

