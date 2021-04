Mercato OM : « Il n’a pas joué assez bien pour valoir autant ! »

Prêté au Herta Berlin, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Nemanja Radonjic ne devrait pas être définitivement transféré au club Allemand. Il devrait faire son retour à l’OM dans quelques semaines.

Nemanja Radonjic ne devrait pas poursuivre son aventure au Herta Berlin au terme de son prêt dans laques semaines. Et pour cause l’attaquant international serbe de 25 ans n’a guère convaincu les décideurs du club allemand comme l’indique à Footmercato le journaliste allemand Tristan Bernet.

L’option d’achat est à 12 millions et il n’a pas joué assez bien pour valoir autant

« Ses débuts pour le Hertha contre le Bayern ont été bons, car il a beaucoup de vitesse et le Bayern a eu des problèmes avec ça. Mais il sortait principalement du banc et le Hertha n’a pas bien joué la plupart du temps ces dernières semaines, donc il n’était pas bon non plus. L’option d’achat est à 12 millions et il n’a pas joué assez bien pour valoir autant ». Tristan Bernet (journaliste) – Source : Foot Mercato

Lors de la trêve internationale, Radonjic a joué avec la Serbie et s’est montré une nouvelle fois décisif avec sa sélection. Il a notamment délivré deux passes décisives contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. (Voir en images ci-dessous)